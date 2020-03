Marelli, aperta la cassa integrazione per Covid-19

Please follow and like us:

rassegna.it – https://urly.it/34zfh

È stata condivisa oggi con Marelli la necessità di aprire per un periodo massimo di 9 settimane la cassa integrazione speciale per Covid-19 introdotta dal decreto “Cura Italia”. La fermata di tutti i principali clienti europei ha difatti causato la sospensione delle attività produttive nonché un calo in quelle di staff. Lo riferiscono i sindacati di categoria, in una nota.

“Nel momento in cui uno o più clienti ripartiranno, riprenderanno anche le attività produttive negli stabilimenti Marelli interessati, e naturalmente il lavoro dovrà svolgersi in modo assolutamente rispettoso delle misure sanitarie previste dal protocollo condiviso fra governo e parti sociali – proseguono –. In ogni unità produttiva si terrà la consultazione sindacale e le parti monitoreranno l’evolversi della situazione anche a livello nazionale. Continuerà quindi lo sforzo nei prossimi giorni per coniugare il diritto alla salute con quello al lavoro, per garantire sia la sicurezza sia la salvaguardia occupazionale e retributiva”.