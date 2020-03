COVID-19: ANPAS in aiuto a persone anziane in difficoltà attiva servizi gratuiti di consegna farmaci e spesa a domicilio

Please follow and like us:

COMUNICATO STAMPA

Le Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte, in collaborazione con le diverse amministrazioni comunali hanno attivato servizi gratuiti di consegna farmaci e spesa a domicilio rivolti ad anziani e persone in difficoltà e fragilità.

Elenco delle associazioni Anpas, i riferimenti telefonici e le modalità per la prenotazione dei servizi

Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana (Cn) | Spesa e farmaci a domicilio

L’Associazione Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana con il patrocinio dei Comuni convenzionati: Clavesana, Bastia Mondovì, Carrù, Farigliano, Magliano Alpi, Piozzo e Rocca Cigliè, ha attivato, per questo periodo di emergenza dovuto al Coronavirus – Covid19 un servizio gratuito di consegna a domicilio di generi di prima necessità e farmaci.

Questo servizio è rivolto alle persone anziane, sole, affette da patologie o comunque impossibilitate a provvedere autonomamente all’acquisto di questi beni.

Per usufruire di questo servizio sarà sufficiente contattare il numero 370 33 53 393 dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

La spesa sarà consegnata al domicilio del richiedente, esclusivamente previo accordo telefonico, da Volontari in divisa e con tesserino di riconoscimento del Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana.

I farmacisti dei diversi Comuni consegneranno ai volontari addetti al servizio i farmaci di libera vendita in nome e per conto del richiedente.

I farmaci di fascia A e C verranno dispensati solo con la presentazione della ricetta medica in corso di validità. I volontari si occuperanno pertanto anche del ritiro delle ricette necessarie.

Tutti i dettagli e le informazioni inerenti questo nuovo servizio, saranno fornite dall’operatore che risponderà alla richiesta telefonica.

Croce Bianca di Garessio (Cn) | Consegna farmaci a domicilio

Sede della Croce Bianca: C.so Paolini, 15 Garessio (Cn) Tel. 0174803084; crocebianca.garessio@tiscali.it

Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno (No) – Spesa e farmaci a domicilio

Le Organizzazioni di Volontariato del Vergante insieme con gli esercizi commerciali del Comune di Nebbiuno mettono a disposizione della popolazione con necessità un servizio di consegna a domicilio con il seguente orario: dalle 8:00 alle 10:30 prenotazione servizio; dalle 10:30 alle 12:30 distribuzione a domicilio. I volontari saranno muniti di tesserino di riconoscimento. Per ulteriori necessità o informazioni contattare il Centro di Protezione Civile al numero 0322 589737 dalle 8:00 alle 12:00

Esercizi convenzionati:

Il Panettaio di Claudia 0322-589934

Alimentari Iacazzi e Gentina 0322-58024

Edicola Bertoli 0322 – 280077

Manni Alessandra “Succhi e marmellate” 349-859 9265

Leonardo Ragazzoni “Succhi e composte” 339-275 6510

Azienda Agricola Tondina “Formaggi” 331-2923320

Azienda Agricola Metelli “Mele e kiwi” 348-738 9226

Azienda Agricola dei Pianzaghi “Formaggi” 347-787 3877

Per i farmaci occorre contattare direttamente la farmacia che provvederà a stabilire le modalità di consegna.

Volontari del Soccorso di San Maurizio d’Opaglio (No) | Supporto telefonico, consegna farmaci e spesa a domicilio

Supporto informativo in materia socio sanitaria

Il Comune di San Maurizio d’Opaglio in collaborazione con i Volontari del Soccorso ha aperto il numero telefonico dedicato 335-7169291 attivo tutti i giorni per 12 ore dalle 8:00 alle 20:00, quale supporto informativo in materia socio-sanitaria.

Consegna farmaci a domicilio

In accordo con la Farmacia Comunale, i medici di base e il supporto dei Volontari del Soccorso è stato attivato il servizio di consegna dei farmaci a domicilio, che tutte le persone in difficoltà possono richiedere attraverso il proprio medico curante.

Consegna spesa a domicilio

Per tutta la durata dei provvedimenti restrittivi è a disposizione delle persone di età superiore ai 65 anni e delle persone affette da patologie croniche un servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e di prima necessità.

Croce Verde None (To) | Spesa e farmaci a domicilio

Il Gruppo Giovani della Croce Verde di None è disponibile a svolgere servizio gratuito di consegna a domicilio di farmaci e spesa per coloro che necessitano di restare a casa a titolo precauzionale. Contattare il numero 011-9864996. Il servizio è disponibile all’interno del comune di None, dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00. I volontari effettueranno servizio in divisa.

Croce Verde Pinerolo (To) | Consegna farmaci a domicilio

La Croce Verde di Pinerolo ha attivato il servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio riservato a persone anziane e a categorie fragili. Per prenotare il servizio contattare la Croce Verde Pinerolo al numero 0121-321988 oppure telefonare al numero verde dell’Eco del Chisone 800 909 224 (lun-ven 9-12 e 15-18). I volontari svolgono il servizio in divisa.

Croce Verde Torino sezione di Ciriè (To) | Consegna farmaci a domicilio

La Città di Ciriè, in collaborazione con la Croce Verde Torino sezione di Ciriè, promuove il servizio di consegna gratuita dei farmaci a domicilio, presso le farmacie di Ciriè aderenti al progetto. Il servizio è destinato agli ultra 65enni che non siano in isolamento fiduciario o in quarantena. I richiedenti prenderanno accordi telefonici direttamente con la farmacia. Saranno quindi i volontari della Croce Verde a portare a casa i farmaci acquistati, in busta chiusa e nel massimo rispetto della privacy. Il servizio sarà attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Farmacia Sant’Agostino 011 921 4933

Farmacia Rei 011 921 0180 – 333 884 06 19

Farmacia Rossetti 011 926 7521

Farmacia De Magistris 011 921 4954

Farmacia Nuova 011 920 7356

Croce Verde Torino sezione di Venaria (To) | Spesa e farmaci a domicilio

Il servizio è attivato dalla Città di Venaria Reale ed è gestito dalla Croce Verde Torino sezione di Venaria. Il servizio è dedicato a persone anziane o impossibilitate a uscire di casa. Attivo tutti i giorni con il seguente orario: 10:00-12:00 e 14:00–17:30. tel.011-4524000.

Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx (To) | Spesa e farmaci a domicilio

Servizio gratuito di consegna spesa a domicilio proposto dal Comune di Sauze d’Oulx in collaborazione con Protezione Civile e Pubblica Assistenza. Riservato alla cittadinanza residente a Sauze d’Oulx e sue frazioni. Occorre prenotare la spesa presso gli esercenti indicati. Consegna prevista il giorno successivo alla prenotazione.

Supermercato Carrefour

Ordini dalle 14:00 alle 18:00 al numero 379-1221750 oppure 338-4864012

Macelleria Natta

Ordini dalle 14:00 alle 18:00 al numero 338-8396506

Panetteria Il Forno

Ordini dalle 18:00 alle 20:00 da martedì a domenica al numero 334-1053301

Macelleria Non Solo Carni

Ordini dalle 16:00 alle 19:00 al numero 392-1426436

Ortofrutta Sauze Frutta

Ordini dalle 8:30 alle 12:00 al numero 0122-850012

Farmacia Tintinelli

Ordini dalle 9:00 alle 12:30 dalle 16:00 alle 19:30 al numero 0122-850203

La spesa verrà consegnata nel pomeriggio tra le 14:00 e le 18:00. Si raccomanda per necessità organizzative di assemblare una spesa che renda autonomi per qualche giorno così da poter soddisfare tutte le richieste. A spesa assemblata si verrà contattati dal responsabile dell’ordine così da comunicare l’importo dovuto e saldare lo stesso (in contanti) a chi vi consegnerà i pacchi.

Persone responsabili del servizio: Roberta 379-1221750 e Maria Paola 338-4864012.

Croce Bianca Alice Castello Borgo d’Ale (Vc) | Spesa e farmaci a domicilio

Il Comune di Borgo d’Ale, insieme alla Croce Bianca di Alice Castello Borgo d’Ale e ai Coscritti 2002, ha istituito un nuovo servizio gratuito di consegna della spesa alimentare e farmaci a domicilio per i cittadini in difficoltà, per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Natalina (Croce Bianca) 335-8159157; Riccardo (coscritti) 370-3134411; Sindaco (comune) 340-6991002; Comune (uffici) 0161-46132.