EMERGENZA COVID – 19: elenco normative e conseguenti direttive del Corpo Nazionale

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Questa pagina è dedicata al riepilogo delle principali disposizioni emanate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito degli eventi e della relativa rapida successione di norme che sono state diramate in merito all’emergenza epidemiologica COVID-19.In allegato, è presente un elenco che descrive lo scenario emergenziale dalle primissime fasi fino al 19 marzo 2020. Di seguito, si riportano invece le successive evoluzioni: 22 Marzo 2020 L’Ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Interno stabilisce che dal 22 marzo (fino all’entrata in vigore di un nuovo DPCM) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 22 marzo 2020 che sospende, fino al 3 aprile 2020, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle essenziali o strategiche. Si conferma il divieto a tutte le persone fisiche dei trasferimenti di cui alla precedente ordinanza, specificando che non è fatto salvo il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 20 marzo 2020

Il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6327 del 20/03/2020, ha fornito chiarimenti in merito alle misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6333 del 20/03/2020, ha emanato una circolare recante disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale ai sensi dell’Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 ed ex art. 14 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14.

L’Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale, con nota n. 6336 del 20 marzo 2020, ha fornito alcune precisazioni e linee di indirizzo al personale sanitario del C.N.VV.F. su quanto già disposto dalla nota n. 6003 del 16 marzo scorso.

Il Capo del C.N.VV.F., con nota n. 6339 del 20 marzo 2020, ha fornito a Direzioni regionali e Comandi le linee di indirizzo sul supporto del C.N.VV.F. ai Comuni nell’ambito delle attività di protezione civile legate all’emergenza COVID-19.

Nuove restrizioni (dal divieto di accesso ai parchi all’attività motoria solo in prossimità della propria abitazione) in tutta Italia per contrastare e contenere il diffondersi del virus sono state adottate fino al 25 marzo con l’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020