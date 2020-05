Dopo la partita con mille persone, la polizia di Losanna fa sparire le porte

Please follow and like us:

LOSANNA – La polizia di Losanna ha reagito per prevenire ulteriori assembramenti nei pressi del campo da calcio nel quartiere di Boveresses, dopo che giovedì sera quasi mille giovani si erano riuniti attorno al prato verde. Come? Semplice. Per evitare una nuova partita “selvaggia”, gli agenti del capoluogo vodese hanno deciso di togliere ai giocatori un elemento fondamentale del gioco del calcio. Ovvero le porte, che sono state rimosse da tutti i campi del quartiere. «Le porte – ha precisato il portavoce della polizia Antoine Golay – sono state portate via ieri sera su camion dei pompieri. Una misura che il portavoce ha definito «preventiva».

In effetti, anche ieri sera, diversi giovani si erano dati appuntamento al campetto per giocare a pallone. «Alcuni gruppetti che parevano intenzionati a svolgere una partita sono stati scoraggiati dai nostri agenti». L’identità dei giovani è stata controllata, ma non si registra nessun fermo.