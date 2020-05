Tavernola, aliante si schianta in strada: pilota ferito, apprensione tra i residenti

Please follow and like us:

ciaocomo.it – https://urly.it/36gtk

Grande spavento nel pomeriggio – attorno alle 17,30 – in via Traù a Tavernola nelle vicinanze del parco giochi, a pochi metri in linea d’aria dell’abitato di Cernobbio. Un aliante, dopo alcune manovre abbastanza anomale, è precipitato sulla strada senza coinvolgere alcuni di passanti o auto in transito.

Il pilota, un uomo di 29 anni, avrebbe riportato ferite abbastanza serie: prognosi riservata e ricovero in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Lo schianto, contro un muretto, ha distrutto la parte anteriore del velivolo. Pilota in ospedale come detto, trasportato dal personale 118. In posto anche i pompieri e la polizia locale. Le cause dello schianto ancora da accertare con precisione.