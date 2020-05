Incidente stradale a Zanica in via Tangenziale sud e un incendio di una cantina

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale a Zanica in via Tangenziale sud. Due autovetture si sono scontrate, un solo ferito in codice giallo elitrasportato in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. I vigili del fuoco hanno applicato le procedure di messa in sicurezza delle autovetture e alla bonifica delle zone compromesse.





I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di treviglio intervengono per un incendio cantina a Fara Gera D’Adda in via Trieste. Nessun ferito. Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno bonificato la zona compromessa.