40 anni nei Vigili del Fuoco volontari

Luserna San Giovanni ha salutato la scorsa settimana la conclusione di una storia di impegno civico durata per oltre 40 anni.

Sergio Giacotto, dal 1979 vigile del fuoco volontario e per anni capo del gruppo lusernese ha appeso, usando un gergo sportivo (mondo per altro in cui Giacotto ha militato per anni) la manichetta al chiodo.

«Ero tornato dal servizio militare e in più il mio padrino, Sergio Detachetis, era l’anima dei pompieri di Torre Pellice. Venne naturale pensare di far parte del gruppo dei vigili del fuoco volontari. Persone grandissime mi hanno subito accettato e messo al lavoro. È stato un onore lavorare con tanti volontari, una crescita professionale. Ma a 61 anni, un po’ per rispetto delle norme e un po’ perché partire in piena notte per un intervento si stava facendo pesante, è stato il momento di chiudere questa esperienza».