Roma, incidente nella metro Spagna: grave un uomo

agoramagazine.it – https://urly.it/36j60

Incidente alla fermata Spagna della metro di Roma, grave un uomo.

Secondo quanto riferito, intorno alle 22, presso la stazione della metropolitana Spagna, in direzione Anagnina, la squadra dei vigili del fuoco di via Genova, con l’ausilio del carro sollevamenti, è intervenuta a seguito di incidente: una persona era rimasta incastrata tra il convoglio ed il muro della galleria, per cause ancora imprecisate.

I soccorritori dei vigili del fuoco hanno estratto l’uomo, maschio, età sconosciuta ed etnia asiatica, affidandolo al personale paramedico. Ancora in vita, è stato trasportato all’ospedale San Camillo in codice rosso. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine presenti sul luogo, polizia e carabinieri. A breve verrà riaperta la stazione della metro. AdnkronosRead 33 times