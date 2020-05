Please follow and like us:

ilpiacenza.it –

Quest’anno il lockdown dovuto al Covid ha posticipato il riempimento del fonte battesimale del Duomo di solito compiuto per Pasqua. A colmare d’acqua nel pomeriggio del 26 maggio il vascone di marmo come sempre i vigili del fuoco di Piacenza che con l’autobotte hanno sversato 4mila litri d’acqua che verranno poi benedetti e utilizzati per i battesimi. La tradizione vuole che la notte della veglia pasquale presieduta dal vescono, l’acqua fosse benedetta ma la pandemia ha purtroppo bloccato tutto. Sotto la supervisione di monsignor Serafino Coppellotti, sono state quindi srotolate e serrate tra loro le manichette e, per una volta, l’acqua non è servita per domare un grave incendio, ma per un fine importante e solenne. Successivamente i vigili del fuoco con l’autoscala hanno raggiunto la madonnina in piazza Duomo e hanno tolto la corona di fiori deposta per l’Immacolata, l’8 dicembre.“

http://www.ilpiacenza.it/video/dai-vigili-del-fuoco-4mila-litri-d-acqua-per-il-fonte-battesimale-del-duomo.html