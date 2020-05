Video – Bussoleno, trovati in casa i cadaveri di due sorelle gemelle: uno era ridotto in scheletro

Please follow and like us:

I resti di due donne, sorelle gemelle, sono stati trovati in un’abitazione di Bussoleno, in provincia di Torino. Nessuno aveva più notizie di loro da tempo. E così, nel pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, su segnalazione di alcuni vicini i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Susa sono entrati nell’abitazione in strada Susa, non distante dalla stazione ferroviaria, in cui le due donne nubili e senza parenti vivevano da sole. Nella casa è stato avviato un sopralluogo al quale hanno poi partecipato anche i Sis, i nuclei investigativi dei carabinieri per le indagini scientifiche, e il medico legale, per verificare le cause del decesso.

