Salvato anziano dall’incendio delle sua proprietà. Salvati anche tre gattini

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

Poteva finire in tragedia la vicenda di un anziano 84enne di Termoli … squadra dei vigili del fuoco nel distaccamento cittadino intervengono per una richiesta di soccorso per incendio, nella località di rio vivo … all'arrivo in posto si trovano a dover mettere in salvo l'anziano signore mentre si adoperava nel circoscrivere, con mezzi propri, l'espandersi del fuoco che aveva già invaso la sua proprietà … provvidenziale dunque l'intervento delle squadre vvf che ha impedito accadesse il peggio … recuperati anche tre gattini rifugiati in una legnaia prospiciente una baracca ubicata nell'area interessata dall'evento…118 in loco per valutare lo stato di salute del malcapitato, risultato in ottime condizioni. Intervento vf concluso verso le 12.00.