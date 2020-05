Scopriamo la Polizza Incendio e Scoppio

Please follow and like us:

Parlando di Mutui, bisogna conoscere una particolare tipologia di polizza sulla casa e su altri immobili (studi, uffici professionali, capannoni) che tutela il proprietario da eventi gravi come l’incendio sia totale che parziale dell’immobile, e lo scoppio, dovuto ad una bombola a gas o al malfunzionamento di una caldaia.



Noi diOltre Assicurazioni ( https://oltreassicurazioni.it/ ) abbiamo a catalogo questa polizza fin dal primo giorno della nostra attività assicurativa. La sua sottoscrizione, è obbligatoria per tutti i mutui legati all’acquisto della casa. Deve essere stipulata dal soggetto contestualmente o, in alcuni casi, ancor prima di ottenere il finanziamento.

Nel caso il mutuatario decidesse di non sottoscrivere la polizza, la banca che eroga mutuo può anche scegliere di non concedere più la somma richiesta. In poche parole, se non si vuole stipulare l’assicurazione, la banca nega il finanziamento.



E’ altrettanto vero che la Banca non può obbligare a stipulare la sua polizza. Il cliente è libero di scegliere altre soluzioni proposte da Agenti di assicurazioni o online, come per esempio può fare con la nostra polizza incendio e scoppio.

Si possono ottenere condizioni diverse, anche più vantaggiose e con maggiori servizi inclusi.



L’assicurazione scoppio e incendio con il mutuo viene pagata con una quota annuale, a copertura delle eventuali spese che bisognerebbe affrontare nel caso si verificassero tali eventi.



Quali sono le garanzie obbligatorie della polizza incendio e scoppio:



-incendio (parziale/totale);

-fulmine;

-esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;

-caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;

-ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, i danni arrecati al fabbricato per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;

-le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con l’esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.



Un’altra cosa importante da sapere è che la Incendio e Scoppio è una delle polizze più convenienti presenti sul mercato.

Il cliente può decidere se pagare annualmente oppure in un’unica soluzione anticipata da pagare alla stipula del mutuo e che copre per tutta la sua durata.

Molto spesso il pagamento anticipato costa di meno rispetto al premio annuo.



Servono poche informazioni per richiedere un preventivo: se intendi stipulare la polizza in un’unica soluzione, cioè pagare una somma anticipata che copre tutta la durata del mutuo, hai bisogno del capitale assicurato e della durata; se intendi pagare annualmente ti basta solo il capitale.



Se il cliente estingue il mutuo in anticipo, è possibile, se pagata in un unico premio, chiedere il rimborso della parte pagata.

Sarà in questo caso necessaria la richiesta di rimborso del premio della polizza incendio e scoppio scrivendo direttamente alla compagnia di assicurazione



In caso di danni cosa accade ?



Dopo aver verificato e confermato che la causa dei danni o della distruzione in parte o completamente dell’immobile è stata del tutto accidentale, la compagnia assicurativa procede con il risarcimento, secondo la modalità scelta dal contraente del mutuo.

In caso di massimale dei danni, questi sono rimborsati solo fino al massimale stesso, come avviene per la franchigia dell’assicurazione delle automobili.



Oltre Assicurazioni



La nostra compagnia di assicurazioni, ha una proposta molto vantaggiosa per la propria polizza incendio e scoppio.

Potete scoprire tutti i dettagli visitando la pagina polizza incendio e scoppio – https://oltreassicurazioni.it/%20%20polizza-incendio-e-scoppio/