Video – Decreto Rilancio, Gualtieri: taglio Irap da 4 miliardi per 2 milioni di imprese. Alcune banche lente sui prestiti

Taglio Irap da 4 mld per 2 mln imprese

Il ministro ha ricordato che per le imprese «l’intervento più rilevante è la cancellazione del saldo 2019 e della prima rata Irap 2020, una misura importante di sostegno, risultato di un dialogo con il mondo produttivo che ha avanzato una richiesta che abbiamo ritenuto giusto sia pure in parte accogliere: riguarderà tutte le imprese fino a 250 milioni e rappresenta un taglio alle tasse da 4 miliardi per cira 2 milioni di imprese».

Pagati 600 euro aprile, decreto attuativo professionisti

Gualtieri ha detto inoltre che il 25 maggio «si è concluso il pagamento della seconda tranche del pagamento dei 600 euro». Chi è rimasto in coda, per errori o altro, «riceverà nei prossimi giorni le rate richieste». Poi il bonus sarà aumentato «a mille euro e include anche i professionisti». Anzi, con la soppressione del requisito dell’iscrizione alla cassa «la platea si allarga a diverse migliaia di persone prima escluse». Il ministero del Lavoro, insieme al Mef, «sta predisponendo il decreto attuativo per erogare alle casse i 600 euro nei prossimi giorni e la rata successiva dei mille euro».