fanpage.it –

Pilotavano gli appalti per agevolare le cosche della ‘Ndrangheta: un cartello criminale composto da imprenditori e funzionari pubblici è stato scoperto dalla Guardia di Finanza che questa mattina ha eseguito decine di arresti in tutta Italia. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, ha preso di mira i profili ‘imprenditoriali’ dei Piromalli, la cosca che opera nella Piana di Gioia Tauro. I finanzieri stanno eseguendo anche sequestri di beni e imprese per oltre 103 milioni di euro: l’operazione, che ha visto la partecipazione di quasi 500 uomini delle Fiamme Gialle dei comandi provinciali e dello Scico, è scattata in Calabria, nelle province di Reggio, Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, in Sicilia tra Messina, Palermo, Trapani e Agrigento, in Campania – a Benevento e Avellino -a Milano e Brescia in Lombardia e ad Alessandria, Gorizia, Pisa, Bologna e Roma.

https://www.fanpage.it/attualita/calabria-appalti-ai-clan-della-ndrangheta-indagato-anche-il-deputato-lega-domenico-furgiuele/