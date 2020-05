Roma, bruciano campi incolti e sterpaglie

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Un incendio di sterpi e campi incolti di notevoli proporzioni si è sviluppato nella tarda mattinata del 27 maggio in via delle Vigne incrocio con Via Adeodato Ressi, nei pressi della Polisportiva Tevere. I vigili del fuoco del Distaccamento EUR (11A) e di Ostiense (7A) sono intervenuti per abbattere le fiamme e limitare il propagarsi dell’incendio. Per lo spegnimento sono state utilizzate tubazioni a media pressione, data la zona impervia e difficilmente raggiungibile dalla strada. A coordinare le attività di soccorso è stato inviato il DOS (Direttore Operazioni di Soccorso). Roma Capitale ha chiuso temporaneamente Via delle Vigne dirottando il traffico in strade alternative.