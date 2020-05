Please follow and like us:

studiocataldi.it – https://www.studiocataldi.it/articoli/38682-cassazione-le-misure-per-il-periodo-dal-12-maggio-al-31-luglio.asp

di Gabriella Lax – È stato il decreto n. 76/2020 (in allegato) del primo presidente della Corte di Cassazione, a modificare in particolare i decreti n. 47 e n. 55 del 2020 e a disporre le “Misure organizzative per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio, con particolare riguardo alla celebrazione delle udienze e adunanze camerali non partecipate da remoto”.

Cassazione, modifiche nel settore civile

Per quanto riguarda il settore civile della Cassazione è previsto che fino al 30 giugno 2020 rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto n. 55 volte a regolamentare la fissazione delle cause per la trattazione in udienza pubblica e in adunanza camerale.