Due pompieri che hanno passato una vita in divisa vanno in pensione

ROVIGO – Un doppio pensionamento, per due vigili del fuoco “storici” del comando provinciale di Rovigo, per anni arricchito dal loro patrimonio di entusiasmo, professionalità, altruismo e dedizione. Dal 1° giugno prossimo, arriverà il momento della meritata pensione per Massimo Sacchetto, capo reparto, e per Moreno Romagnolo, vigile coordinatore. A loro, è andato l’abbraccio dei colleghi, commossi al pensiero di non vederli più, assieme a loro, a dividere pericoli, tensioni, ma anche soddisfazioni di un mestiere splendido e fondamentale, ma anche contenti per due compagni di mille esperienze che raggiungono un traguardo importante.

Due pompieri che hanno passato una vita in divisa, senza mai tirarsi indietro, migliorandosi sempre e, soprattutto, aiutando sempre gli altri.

Sacchetto, da vigile volontario ausiliario, nel 1979, passa a discontinuo nell’80, a permanente nell’83, a capo squadra nel 1997, a capo reparto nel 2010. Ha lavorato a Venezia, Ferrara e Padova, prima di arrivare, nel 2002, in Polesine, dove ha guidato anche il distaccamento di Castelmassa. Figura di assoluta professionalità, i colleghi gli hanno sempre riconosciuto grande carisma. E’ un appassionato organizzatore delle giornate in cui i vigili del fuoco aprono alle gite degli scolari.

Romagnolo, vigile volontario ausiliario nel 1979, discontinuo nell’80, entra come permanente nel 1983, divenendo poi vigile coordinatore. Fino al 1990 è al comando provinciale di Padova, per poi passare a quello di Rovigo. Ha preso parte anche a vari interventi fuori provincia, in occasioni di calamità.

A entrambi loro, da tutti i colleghi e da quanti hanno avuto modo di apprezzare il loro impegno professionale e le loro qualità umane, un grande, sentito “Buona Vita!”.