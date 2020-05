Migranti, Lampedusa teme un nuovo hotspot. Il sindaco: “Non accadrà mai”

Please follow and like us:

ilsecoloxix.it – https://urly.it/36m9q





DAL CORRISPONDENTE DA CATANIA. La miccia, come spesso accade, l’hanno accesa sui social: «A Lampedusa vogliono fare un secondo hotspot sul terreno dell’ex base statunitense Loran». Benzina sul fuoco di un clima già abbastanza teso per via della crisi da Covid-19 che, per un’isola che vive di turismo, è la prima preoccupazione di tutti, e per l’aumento degli sbarchi autonomi di migranti che si registra da un paio di mesi e che fa immaginare un’estate di arrivi. Così, ieri sera è dovuto intervenire il sindaco Totò Martello per assicurare che «fin quando io sarò sindaco, sull’isola non si realizzerà un secondo centro di accoglienza». Lui li chiama «imbroglioni del web» e «fomentatori di tensione sociale» che «in un momento delicato come questo continuano ad alimentare tensioni e polemiche strumentali che sono totalmente infondate e fanno solo del male alla cittadinanza e all’immagine di Lampedusa e Linosa».