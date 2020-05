Torniamo a respirare cultura, il Museo Storico dei Pompieri riapre le proprie porte a tutti i visitatori!

Please follow and like us:

Lo ammettiamo, in questi mesi ci siete mancati. Ma la cultura, in tutte le sue declinazioni, non ha mai smesso di starci accanto.

Abbiamo riletto il Decameron di Boccaccio, straordinariamente attuale a quasi sette secoli di distanza, abbiamo ripreso in mano vecchi film sui nostri lettori multimediali o ne abbiamo visti di nuovi in streaming sulle nostre smart TV. Abbiamo ascoltato sui social i nostri cantanti preferiti dal divano di casa. Abbiamo udito dai balconi il Nessun dorma dalla Turandot di Puccini, che i più grandi teatri hanno riproposto sul web per risvegliare i nostri animi.

Adesso è tempo di riaprire i musei e ricominciare a respirare cultura. Anzi, se è vero che per un periodo saremo costretti a muoverci su distanze meno marcate, torniamo a vivere i nostri luoghi del cuore più prossimi.

Non lo nascondiamo, è un momento complesso per il turismo e la cultura: visitare i musei del territorio significa supportare con forza il rilancio della nostra terra. Non perdiamo l’abitudine al bello, torniamo a conoscere la nostra storia.

Il Museo Storico dei Pompieri riapre le proprie porte, con la massima attenzione alla sicurezza dei visitatori. Del resto, è ospitato proprio all’interno della Cittadella della Sicurezza e della Formazione.