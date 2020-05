Video – Esercitazione regionale per il Team Usar Lazio (Urban Search And Rescue

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

La Direzione regionale dei Vigili del fuoco per il Lazio, insieme alle Scuole Centrali Antincendi ha svolto un’esercitazione regionale per il Team Usar Lazio (Urban Search And Rescue) rivolto al mantenimento delle abilità acquisite. L’attività, destinata al personale in possesso di qualifica Usar Medium e proveniente dai comandi di Roma e Latina, ha visto il Team impegnato in una settimana di addestramenti e prove obbligatorie e standardizzate, come da indicazioni internazionali INSARAG.

Contestualmente si è effettuata una prova di montaggio delle strutture di logistica per le esigenze in caso di dispiegamento per grande calamità.