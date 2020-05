Incendio in un campeggio

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Il personale operativo, dei Vigili del Fuoco di Latina, è intervenuto nella serata di ieri, ore 22.30 circa, nel Comune di Terracina via Badino a seguito segnalazioni di un incendio all’interno di un campeggio.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Terracina prendeva atto che le fiamme stavano coinvolgendo un modulo abitativo.

Il rogo, al nostro arrivo, era già generalizzato ed aveva coinvolto anche la veranda dello stesso.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento. In supporto alla squadra locale anche due autobotti VVF da Latina.

Successivamente, ed in stretta collaborazione con i Carabinieri, si effettuava un controllo dei luoghi per cercare di stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare.

Non si registrano persone coinvolte.