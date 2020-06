In fiamme un fienile e un trattore a Briosco: intervengono i vigili del fuoco, nessun ferito

Please follow and like us:

ilcittadinomb.it –

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dell’una di notte di di lunedì 1 giugno a Briosco per spegnere un incendio che ha interessato un fienile. Sul posto, in via delle Betulle, sono giunte diverse squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza (da Carate, Seregno, Lazzate e Bovisio Masciago) le quali hanno provveduto all’estinzione del rogo (le cui cause sono in via di accertamento) che ha coinvolto un fienile, legname in deposito ed un trattore. Non si registrano feriti.