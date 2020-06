Mattarella agli italiani: “Ripartiamo dal valori del 2 giugno. Inaccettabile dividersi ora”

Please follow and like us:

“L’Italia in questa emergenza ha mostrato il suo volto migliore. Sono fiero del mio Paese”, ha detto stasera in un discorso alla nazione, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della festa della Repubblica. Dai giardini del Quirinale ha lanciato un appello “all’unità morale”: Un invito rivolto al Paese, ma anche alla maggioranza e all’opposizione in Parlamento. Il capo dello Stato ha chiesto di tornare allo spirito costituente, per uscire da quello che definisce “un incubo globale”. E se ne esce “soltanto insieme”, come allora, nel 1946, dopo la guerra. “Mi permetto di invitare, ancora una volta, a trovare le tante ragioni di uno sforzo comune, che non attenua le differenze di posizione politica né la diversità dei ruoli istituzionali”, ha spiegato in diretta tv.