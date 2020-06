Tragedia, in fiamme una abitazione. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di un uomo di 73 anni

Please follow and like us:

RECANATI – Incendio in una abitazione a Recanati: muore un 73enne. Dramma nel pomeriggio di oggi nella città leopardiana. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, un’abitazione in via Beato Placido ha preso fuoco intorno alle 16:30 di oggi. Immediato è scattato l’allarme e i sanitari del 118 hanno anche allertato l’eliambulanza dall’ospedale di Torrette di Ancona che però non è mai arrivata sul luogo dell’incidente perché il corpo dell’uomo, un 73enne, è stato trovato senza vita. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.