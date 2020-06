Silvia Romano riscatto pagato dal Qatar, spunta dossier

Please follow and like us:

urbanpost.it – https://urly.it/36pkd

Silvia Romano riscatto pagato sì o no? Sì, ma non dall’Italia. A tirare fuori il denaro per la liberazione sarebbe stato il Qatar, che in cambio avrebbe preso l’uranio, destinato all’Iran. Il paese avrebbe versato poco meno di quattro milioni di dollari ai terroristi, che non compreranno armi, come aveva dichiarato il falso portavoce al quotidiano ‘Repubblica’, ma costruiranno grattacieli in Occidente. Questo è quanto ricostruisce il sito specializzato Africa ExPress, che ha dedicato un approfondito dossier, dal taglio investigativo alla giovane volontaria rapita in Kenya.