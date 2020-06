Video – recuperata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco la vitella fuggita dalla stalla

Please follow and like us:

ekuonews.it – https://urly.it/36pkm

TERAMO – Recuperata in mattinata la vitella fuggita da una stalla in località Spiano di Teramo. La femmina di bovino si era allontanata ieri sera lungo una strada in discesa finendo per scivolare in un dirupo ( Teramo, vitella fugge dalla stalla e scivola in un dirupo: intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco). Sono risultati infruttuosi alcuni tentativi di recuperarla, essendo di oltre quattro quintali e mezzo di peso, e a causa della zona particolarmente impervia. Era stato quindi chiesto quindi l’intervento dell’elicottero “Drago 124” del Nucleo dei vigili del fuoco di Pescara, che è giunto sul posto solo questa mattina. Un veterinario ha provveduto a sedare il bovino che i vigili del fuoco e gli aerosoccorritori del mezzo aereo hanno posizionato su una rete di salvataggio agganciata al gancio baricentrico dell’elicottero. È stato quindi sollevato da terra e dopo un breve tragitto in volo è stato lasciato in un terreno adiacente alla stalla. Il vitello è stato preso in cura dal veterinario chiamato sul posto dall’allevatore proprietario dell’animale.