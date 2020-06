Consumi di gas, attenzione anche in estate: come evitare di spendere troppo

Please follow and like us:

È durante i mesi invernali che si consuma più gas in casa, ma non per questo bisogna sottovalutare l’estate. Al contrario, le settimane della bella stagione possono diventare molto pericolose per le bollette, e non solo per l’utilizzo intensivo del condizionatore. Se da un lato bisogna tenere d’occhio le spese e i consumi di energia elettrica, dall’altro serve evitare di consumare anche quantità eccessive di gas. Questa preziosa risorsa, infatti, viene spesso sprecata per l’acqua calda e soprattutto in ambienti particolari come la cucina. Ecco perché oggi si vedranno alcuni consigli per risparmiare sui consumi di gas in estate.

Intervenire a monte sulle tariffe: prima di tutto va ricordato che, oltre ad economizzare parecchio sui consumi, bisogna anche intervenire anche sulla bolletta. Se il risparmio non avviene a monte, infatti, è logico che non si potrà mai ottimizzare realmente l’uso del gas in casa. Qui si consiglia quindi di consultare i siti specializzati, sui quali ad esempio si possono trovare le tariffe gas di Vivigas, per poi scegliere tra queste quella che si adatta di più alla propria abitazione e alle proprie abitudini di consumo. In questo modo, si darà un valore anche alle altre operazioni di risparmio.

Attenzione al fornello usato: molto spesso chi cuoce le pietanze tende a sfruttare, per abitudine, i fornelli più grandi del piano cottura. Lo si fa per portare l’acqua ad ebollizione con maggiore velocità, ad esempio, ma è una routine che può costare cara. Per evitare gli sprechi, infatti, è possibile utilizzare i fornelli piccoli, che consumano un quantitativo di gas decisamente minore. E che si rivelano altrettanto performanti, ma con un occhio al risparmio.

Usare pentole e cotture particolari: la cottura al vapore è un must per chi desidera cucinare in modo sano pietanze come il pesce e le verdure, e può diventare preziosa anche dal punto di vista del risparmio di gas in cucina. Ci sono poi delle pentole e degli elettrodomestici particolari che consentono di sfruttare tutti i vantaggi di questa cottura, come le vaporiere elettriche, le pentole a vapore e la classicissima pentola a pressione.

Stop agli sprechi di acqua calda in cucina: anche se in tanti non ci pensano, in cucina abbiamo la possibilità di installare i riduttori di flusso per i rubinetti. Si tratta di un “trucchetto” molto intelligente, in quanto permette di ridurre in maniera drastica i consumi e gli sprechi di acqua calda in cucina. Così facendo, tra l’altro, si agisce in modo positivo anche sul risparmio dei consumi idrici.

Concludendo, anche l’estate richiede di fare attenzione ai consumi di gas: bisogna cercare di ridurre gli sprechi e di risparmiare, e i consigli visti oggi possono rivelarsi utili proprio in questo senso.