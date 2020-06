Video – Incidente mortale sulla via Appia

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Poco prima delle 20 di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto al km 76+600 della via Appia, a seguito richiesta di un grave incidente stradale.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Latina, constatava la presenza di una vettura ed una moto incidentate, per cause in fase di accertamento da parte delle ff.oo.

Il nostro intervento si è reso necessario per recuperare alcune cose finite nel canale adiacente la Statale Appia. I nostri operatori provvedevano a tale operazione indossando tute ATP (Autoprotezione in ambiente acquatico) a bordo di un nostro battello pneumatico. Nel contempo si provvedeva alla messa in sicurezza di entrambi i mezzi.

Risulta una persona deceduta.