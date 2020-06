L’ultima spiaggia della separazione

Please follow and like us:

È giunta in redazione una lettera di una madre preoccupata per l’affidamento dei suoi figli minori; la signora, italiana, ha sposato un africano, residente stabilmente in Italia, dal quale ha avuto due figli, oggi entrambi minori. Dopo cinque anni l’unione si è rotta ed ella ha attivato le procedure legali di separazione chiedendo l’affidamento esclusivo dei due figli, timorosa che il padre possa attuare le minacce di portare con sé i figli all’estero e ritenendo che lo stesso non sia all’altezza di gestire i due bambini.

La vicenda legale è affidata agli organi di giustizia ed al patrocinio degli avvocati per cui non mi è possibile esprimere pareri nel caso specifico ma ritengo utile affrontare in generale l’argomento posto dalla lettera per esprimere qualche considerazione utile per i lettori.