Pensione anticipata per le lavoratrici con figli: ecco quali sono le agevolazioni previste

Please follow and like us:

money.it – https://www.money.it/pensione-anticipata-lavoratrice-figli?utm_source=Money.it&utm_campaign=b9863178e3-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_4302bacf08-b9863178e3-303032117

Le lavoratrici che hanno figli possono andare prima in pensione, ma solo nel caso in cui soddisfano determinati requisiti.

Sono anni che in virtù di una riforma delle pensioni si riflette sulla possibilità di riconoscere per le lavoratrici madri un bonus contributivo che permetterebbe loro di anticipare il collocamento in quiescenza.

Ad esempio, ai fini di riconoscere il periodo in cui queste sono rimaste ferme per carichi di cura, si è pensato di riconoscere un bonus contributivo per ogni figlio. Si parlava di 6 mesi, o persino di 12 mensilità di contribuzione figurativa, ma alla fine non è stato concluso nulla.