Coppia intrappolata nella melma della Piallassa Baiona. Salvati dai Vigili del Fuoco

Please follow and like us:

ravennanotizie.it – https://urly.it/36rka

Brutta avventura per un uomo e una donna che questa mattina, 4 giugno, sono rimasti intrappolati nella melma della Piallassa Baiona a ridosso di Via dei Salici a Marina Romea. Secondo quanto ricostruito finora, la coppia, marito e moglie, si era addentrata a bordo di un barchino nella piallassa per raccogliere delle vongole (la moglie) e per preparare delle esche da pesca (l’uomo). Per cause non ancora chiarite sono rimasti intrappolati nella melma, perdendo il contatto con il barchino che è stato trasportato dalla corrente alla deriva.

A quel punto la coppia si è vista perduta. Dalle prime informazioni sembra che l’uomo, forse nel tentativo di avvicinarsi alla riva, abbia rischiato di annegare. Fortunatamente un passante ha sentito le grida della moglie ed ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e il 118. L’infelice mattinata è terminata al pronto soccorso di Ravenna, dove la coppia è stata sottoposta ad accertamenti.