Incendio adicente un capannone e intervento per utilitaria ribaltata fuori strada

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LATINA

Alle ore 16, circa, di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Latina via Albanese a seguito segnalazioni di un incendio.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Latina, constatava la presenza di un incendio adiacente ad un capannone industriale.

Al nostro arrivo le fiamme, scaturite per cause in fase di accertamento, stavano coinvolgendo materiale generico di scarto.

Necessario per le operazioni di spegnimento una seconda squadra VVF proveniente da Aprilia, una autobotte ed un mezzo movimento terra, sempre VVF, per facilitare l’estinzione dell’incendio.

Il nostro intervento, coordinato sul posto da Funzionario di servizio, è valso a non far propagare il rogo alla struttura adiacente.

Non si registrano persone coinvolte.

Nel pomeriggio di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Gaeta via Sant’Angelo, località 25 ponti, a seguito segnalazioni di un incidente stradale.

Sul posto, la squadra territoriale VVF di Gaeta, constatava la presenza di una piccola utilitaria ribaltata fuori strada, per cause in fase di accertamento, ed adagiata sul letto di un piccolo canale privo di acqua.

Al nostro arrivo gli occupanti, una donna e due minori, erano già fuori e presi in cura dai sanitari del 118 per poi essere trasportati in ospedale per le cure del caso.

Il nostro intervento si è reso necessario per la messa in sicurezza del mezzo, essendo lo stesso, alimentato a gas metano.