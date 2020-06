Macerata, Laerte Tombesi torna a vestire la divisa da Vigile del Fuoco dopo aver sconfitto il Covid-19

Please follow and like us:

picchionews.it – https://urly.it/36s2c

L’incubo per Laerte Tombesi, capo reparto dei Vigili del Fuoco di Macerata, è iniziato il 23 marzo, quando è stato ricoverato all’ospedale di Civitanova in seguito ad una crisi respiratoria, dopo che da una settimana era stato costretto in casa con la febbre.

Dopo il ricovero, è stato trasferito in vari reparti dell’ospedale fino al momento più buio, ovvero quando è stato intubato per alcuni giorni. Infine il ritorno a casa ma poi il decorso della battaglia, non contro il fuoco come è abituato nel suo lavoro, ma contro quel nemico invisibile chiamato Coronavirus