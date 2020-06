Diversi interventi sul territorio bergamasco

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine con Aps e Botte e i volontari di Treviglio con Aps e Botte intervengono intorno alle 2:00 per un incendio cascina a Arcene. Bruciato solo fieno circa 400mq, cause ancora da accertare. Ad accorgersene il servizio di vigilanza privato. Nessun ferito. I vigili del fuoco dopo 6 ore di intervento riescono a bonificare a mettere in sicurezza la struttura interessata







Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo intervengono per un soccorso a persona a Torre Dei Roveri. Intorno all 23:00 un Ragazzo di 15 anni caduto dalla bici si infilza con una recinzione, incastrato ma cosciente chiama il padre che immediatamente contatta i soccorsi. I vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione di una parte di recinzione per proseguire l’operazione in ospedale. Il ragazzo per tutto il tempo è stato cosciente. In posto anche Carabinieri, Automedica e Ambulanza 118.







I Vigili del fuoco della Centrale di Bergamo intervengono per un principio d’incendio di condensatori di rifasamento della Tenaris Dalmine in Via Lombardia. Applicando tutti i sistemi di intervento in sicurezza interni all’azienda i Vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme, bonificato e messo in sicurezza la struttura interessata.