Fase 3, tutto quello che c’è da sapere

Con il trascorrere dei giorni, le restrizioni che sono state istituite per il mantenimento del contagio COVID19 si stanno allentando, infatti il 3 Giugno é avvenuta la riapertura delle frontiere e delle regioni, rendendo quindi possibile lo spostamento al di fuori del proprio paese senza alcun tipo di autocertificazione o per ragioni di comprovata necessità. Proprio a questo proposito il servizio dei treni “alta velocità” tra regioni è ritornato attivo.

La sicurezza

Garantendo il massimo della sicurezza, sono state istituite delle regole fondamentali da seguire per rendere il viaggio sicuro e con lo scopo di riuscire a contenere il contagio. Per esempio è diventata obbligatoria la misurazione della temperatura corporea per tutti i passeggeri che si mettono in viaggio sui treni della media e lunga percorrenza, ed è inoltre necessaria la distanza dei posti nelle carrozze tra i passeggeri. La regola più importante però consiste nell’obbligo di tenere la mascherina sempre addosso all’interno delle carrozze, durante tutto il tragitto del treno. Proprio a questo proposito, mentre stavo controllando i social, mi sono imbattuta in un video che mi ha fatto riflettere, non solo per il suo contenuto ma anche per i commenti relativi che ho trovato.