Bonus baby sitter, come funziona e gli importi. Ecco la guida

Roma, 8 giugno 2020 – Attraverso gli ultimi decreti il Governo ha modificato i criteri, le somme, le modalità di richiesta e di pagamento, da e per le famiglie, per i cosiddetti servizi di baby sitting. Mentre con l’erogazione di marzo le famiglie in cui sono presenti minori di dodici anni potevano pagare esclusivamente la baby sitter, le nuove norme prevedono un’indennità anche per chi usufruisce dei servizi dei centri estivi, dei centri per le famiglie o degli asili nido. La somma del bonus raddoppia, da 600 a 1200 euro, ma chi ne ha già usufruito in marzo potrà arrivare solo alla cifra complessiva di 1200 euro. La richiesta va presentata in via telematica all’Inps, e può passare anche da un patronato. Il versamento non sarà più necessariamente sul Libretto Famiglia ma direttamente in conto corrente.