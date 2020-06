Please follow and like us:

studiocataldi.it – https://www.studiocataldi.it/articoli/38726-bonus-vacanze-ecco-cosa-serve-per-averlo.asp

Gabriella Lax – Conto alla rovescia per il bonus vacanze. La tax credit vacanze agevolerà ed incentiverà da un lato le famiglie a fare una vacanza e, dall’altro, anche l’economia, in teoria, potrà avere un giusto incentivo (leggi anche Bonus vacanze: come funziona).

È il Codacons a denunciare aumenti generalizzati dei prezzi: una vacanza di 10 giorni potrebbe costare fino al 20 per cento in più, con una spesa a testa da 736 euro a 883 euro. Lievitano in media del 9 per cento le spese per la ristorazione, dell’8 per cento delle strutture ricettive, del 15 per cento del trasporto aereo e del 12 per cento di traghetti e navi. Le perdite sono legate alla mancanza dei turisti stranieri. E inoltre gli operatori potrebbero essere tentare di rifarsi sulla clientela per recuperare le spese sostenute per rispettare le regole sanitarie e il giro d’affari perduto. A fronte di ciò, devastate e sconfitte dalla crisi, molte strutture alberghiere non riapriranno.