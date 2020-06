Voci dall’inferno della ludopatia: “Non giudicateci”

Please follow and like us:

Con la quarantena c’è chi ha chiuso fuori dalla porta di casa i propri demoni. Sono le persone affette da ludopatie, che con la serrata di sale giochi e ricevitorie sono stati costretti ad abbandonare malsane abitudini. Il 30 marzo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha vietato giochi e scommesse nelle tabaccherie per evitare assembramenti. Più volte il divieto è stato sul punto di vacillare, ma dall’11 maggio è definitivamente caduto dando il via libera a 10&Lotto, WinForLife, Lotto, SuperStar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Eurojackpot, Millionday Winforlife e Winforlife Vincicasa. In tre mesi Lottomatica, filiale italiana del gruppo International Game Technology, lamenta di aver perso il 30% degli introiti. Mentre la concessionaria di Stato mostra preoccupazione per i lavoratori della filiera, il mondo del no profit protesta per l’aumento del rischio per i pazienti a carico. E c’è chi propone di reinvestire i 10 miliardi di euro di entrate vengano reinvestiti per la riconversione della filiera.