Video – esonda il torrente Avenale

A3 NEWS Veneto 09/06/2020

CASTELFRANCO VENETO – Prima un violento nubifragio, come non se ne vedevano da tempo, poi l’esondazione del torrente Avenale, che ha provocato allagamenti dal vecchio ospedale a piazza Giorgione. E’ stata una lunga notte, per Castelfranco, dove si fa la conta dei danni e dove di continua a guardare con apprensione alle previsioni del tempo per le prossime ore. || Cinquanta interventi dei vigili del fuoco, nella notte, nella castellana, da Asolo a Riese Pio X, un centinaio quelli effettuati dalla protezione nella sola Castelfranco Veneto, dove ieri sera intorno si è verificata la situazione più critica: erano circa le 19.30 quando è esondato il torrente Avenale. Una bomba d’acqua, che sommata alle piogge intense di questi giorni, che già avevano in buona parte riempito i bacini di laminazione di Salvarosa e Godego, realizzati dopo l’alluvione del 1998, ha fatto tracimare il torrente, con l’acqua arrivata fino in piazza Giorgione. Parzialmente allagato il piazzale del vecchio ospedale, a rischio la casa di riposo “Sartor”, strade come fiumi. E per Castelfranco è iniziata una lunga notte.Decine e decine di sacchi di sabbia per bloccare l’avanzata dall’acqua, come qui, alla Sacchi che hanno permesso di attendere l’arrivo dei vigili del fuoco e di sventare il peggio. E mentre si è risolto un altro fronte che ha fatto temere il peggio, quello del Muson dei Sassi, si fa una prima stima dei danni, di cui ora privati cittadini e attività economiche dovranno fare una relazione dettagliata da consegnare in Comune. – Intervistati STEFANO MARCON (Sindaco di Castelfranco Veneto), ELISABETTA BARBATO (Dir. Casa di riposo “Sartor”) – Servizio Lina Paronetto, immagini Nicoletta Rizzetto, montaggio Renato Capoia – Segui Antenna Tre anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.antennatre.it