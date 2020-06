Intervento sulla SP260 per incidente stradale

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

I Vigili del Fuoco di Rieti, del presidio giornaliero di Amatrice, sono intervenuti oggi pomeriggio alle ore 15.05, nel tratto stradale SP260 Picente, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura con alla guida, al suo interno, un uomo nato nel 1999 e residente a Roma. Prontamente giunti in posto, insieme ai Sanitari del 118, i Pompieri Sabini hanno messo da subito in sicurezza l’autovettura, e mentre i Carabinieri della locale stazione si prendevano cura dei rilievi del caso, attendevano l’arrivo del carroattrezzi per riportare su strada l”automezzo che nell’incidente aveva finito la sua corsa fuori dalla sede stradale. Per la giovane persona, trasportata al nosocomio provinciale per le cure del caso, per fortuna solo un grande spavento.