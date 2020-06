Paralimpici, la vita in un sogno a cinque cerchi

Please follow and like us:

La pandemia non è stata ancora arrestata e battuta del tutto, ma la vita, lentamente, continua. E ritorna anche lo sport che ha subito un arresto non meno incisivo delle attività produttive. Ma adesso lo sport riparte, non solo il campionato di calcio che dalla seconda settimana di giugno vedrà il pallone tornare a rotolare, ma via via riprenderanno tutte le altre discipline, comprese quelle che hanno dichiarato anticipatamente, la fine della stagione a causa dell’emergenza coronavirus. Ma come in tutte le storie, c’è sempre chi, anche da una pandemia, trova il modo di sorridere, chi invece il sorriso lo ha perso nel momento in cui un evento è stato cancellato.