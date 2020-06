Rozzano, si barrica in casa con i tre figli: bambini liberati dopo tre ore di trattativa

Please follow and like us:

Mentre dal terrazzino adiacente quello dove era in corso il dramma, i carabinieri “trattavano con l’uomo” i vigili del fuoco giunti dalla caserme di Pieve e Milano, allestivano due materassi gonfiabili in corrispondenza delle finestre dell’appartamento che affaccia su due lati. Dopo l’irruzione i tre bambini sono stati liberati e portati via in ambulanza in una località protetta. Blindato il padre però è passata oltre mezz’ora prima che le forze dell’ordine potessero portarlo via per evitare la folla inferocita radunatasi nel quartiere che minacciava il linciaggio. Se il momento della liberazione dei tre bimbi è stato accolto da un forte e lungo applauso liberatorio che ha rotto la tensione, dall’altra sono cominciate urla e insulti contro l’uomo. E’ stato portato via tra un cordone formato da carabinieri agenti della polizia locale e vigili del fuoco. Attualmente in stato di fermo ma nelle prossime ore dovrebbe essere confermato l’arresto.