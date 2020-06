Video – Gattino in pericolo salvato dai Vigili del Fuoco a Torretta di Legnago

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Avventura a lieto fine per un gattino che, nel tardo pomeriggio di ieri 9 giugno, si è trovato in pericolo in un canale. Il micetto era rimasto bloccato su un mucchio di detriti che galleggiavano all’imboccatura del sifone che collega il canale emissario destro con il fiume Bussè e non aveva via di scampo. I pompieri, avvertiti da una passante, sono intervenuti dal vicino distaccamento di Legnago con una squadra e 3 mezzi, tra cui un gommone, ed hanno predisposto tutto per il salvataggio: il natante con un operatore per il soccorso fluviale è stato avvicinato al gattino, che è stato tratto in salvo e messo al sicuro. Il felino è stato asciugato e coccolato da Alessia, la ragazza che aveva chiamato i soccorsi, che non è più riuscita a separarsi da lui e lo ha adottato. Le delicate operazioni di salvataggio hanno impegnato i Vigili del fuoco per circa due ore.