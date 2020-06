La contraffazione pesa sull’Italia: 2,2 miliardi di buco per alcolici, giocattoli, cosmetici e farmaci falsi

Please follow and like us:

OMA – Cosmetici e farmaci sono la nuova frontiera dell’Internazionale del falso che sta aggredendo sempre di più nuovi mercati per far crescere il suo illecito giro d’affari. Non soltanto abbigliamento, scarpe e pelletteria, quindi, ma anche prodotti di bellezza, medicine, vini pregiati e giocattoli. Proprio questi quattro settori sono finiti sotto la lente dell’Euipo, l’Agenzia europea per la proprietà intellettuale, che nel Rapporto diffuso stamattina stima in 19 miliardi di euro le vendite non realizzate nella Ue nel corso dell’ultimo anno a causa di falsi e imitazioni. Un’attività illecita che sulla sola Italia pesa per oltre 2,2 miliardi.