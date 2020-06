Notte impegnativa per i Vigili del fuoco di Rom

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Poco prima delle 23:00 di mercoledì 10 giugno, due squadre di Vigili del fuoco e il Carro Autoprotettori sono intervenuti presso il Lungomare Amerigo Vespucci a Ostia per l’incendio all’interno di uno stabilimento balneare, dove sono bruciati diversi arredi della sala esterna. Le cause del rogo sono al vaglio delle Forze dell’Ordine.

Giovedì 11 giugno, a un quarto d’ora dalle due di notte, un tragico incidente stradale è avvenuto in via Tuscolana. Un’auto, con due ragazzi a bordo, è andata a sbattere ad alta velocità contro un muro. Nell’impatto il ventenne alla guida è morto sul colpo mentre l’altro, di diciannove anni, è stato trasportato al San Giovanni in codice rosso. I Vigili del fuoco hanno collaborato col personale sanitario e messo in sicurezza l’area.

Poco dopo le tre di notte, infine, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Valmontone per l’incendio di una palestra di circa 700 metri quadrati. Per spegnere l’incendio sono intervenuti due squadre, l’Autoscala, il Carro Autoprotettori e il Capo Turno provinciale. Fortunatamente non ci cono persone coinvolte. Sul posto la Polizia Scientifica per accertare le cause dell’incendio; il rogo, infatti, potrebbe avere origine dolosa.