Video – Concorsi e corruzione, ecco arrestati e destinatari di misure

ottopagine.it – https://urly.it/36ws4

Claudio Balletta, 65 anni, di Roma, vice prefetto, dirigente del Ministero dell’Interno presso il Dipartimento dei vigili del fuoco; Giuseppe Sparaneo, 51 anni, di Benevento, e Antonio De Matteo, 68 anni, di Benevento, funzionari dei vigili del fuoco: il secondo è in pensione.

Sono le tre persone finite in carcere, su ordine del gip Vincenzo Landolfi, nell’inchiesta, supportata anche dall’uso del trojan, della Procura guidata da Aldo Policastro e della guardia di finanza sui concorsi per l’accesso ai ranghi delle forze dell’ordine. La custodia ai domiciliari è invece scattata nei confronti di Antonio Laverde, 44 anni, originario di Benevento ma residente a Fonte Nuova, in provincia di Roma, maresciallo della Finanza in servizio al Comaando generale, e Vito Russo, 40 anni, di Benevento, carabiniere in forza a Roma.

Sospesi per 12 mesi dall’esercizio delle funzioni di vigile del fuoco ed agente di polizia, Alessandro Filippo Lupo, 56 anni, di Treviso, e Gianluca Galliano, 45 anni, nato a Benevento, residente ad Ardea. Infine, obbligo di dimora ad Apollosa per Eduardo Zolli, 66 anni, indicato come intermediario.

Le ipotesi di reato vanno dall’associazione per delinquere, contestata a Balletta, De Matteo e Sparaneo, alla corruzione, alla rivelazione di segreti di ufficio. I destinatari delle misure sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Antonio Leone e Gerardo Giorgione.

Cinquantotto le persone che compaiono nell’ordinanza, dove figura un omissis per altre trentanove posizioni, cinquantuno delle quali a piede libero.