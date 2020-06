Soccorso a persona infortunata durante un’escursione

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

I Vigili del Fuoco di Rieti sono intervenuti oggi pomeriggio sulla cima del monte Terminillo, in località ‘Sella di Leonessa’, per portare soccorso ad una donna anziana che durante una escursione, insieme ad altre tre persone ed il loro cane, cadeva rovinosamente a terra procuransosi un pericoloso trauma cranico. Fatto giungere in posto anche l’elisoccorso regionale Pegaso, mentre la donna ferita veniva elitrasportata all’ospedale ‘Gemelli’ a Roma per le cure del caso, i Pompieri sabini in sicurezza riportavano a valle le restanti tre persone accompagnandole alle proprie autovetture dove ad attenderli c’erano gli agenti della Polizia di Stato e con una ambulanza anche i sanitari del 118, anch’essi giunti in posto, per prendersi cura di uno dei tre escursionisti.