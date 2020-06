Travolta dal treno in carrozzina Mariano, grave una disabile

Please follow and like us:

laprovinciadicomo.it – https://urly.it/36xg1

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio, attorno alle 17.45 in via Isonzo a Mariano, per una donna di 67 anni, investita dal treno, mentre attraversava, con la sua carrozzina motorizzata, il passaggio a livello. La prontezza del macchinista del convoglio proveniente da Carugo e diretto a Mariano, e la velocità ridotta, essendo in prossimità della stazione di Mariano, ha evitato una tragedia di dimensioni ancora più gravi. La donna è stata colpita di striscio, dalla parte anteriore sinistra della prima vettura del convoglio ed è stata trascinata per una decina di metri, finendo la pericolosa corsa, all’altezza della seconda porta. La scena è stata osservata da molte persone, presenti in zona e molte altre sono state richiamate dal tonfo e dal rumore della frenata del treno. Ai primi soccorritori è apparsa una scena terribile. La motocarrozzina della donna, molto conosciuta in paese, si trovava sulla massicciata, troncata in due pezzi. La signora invece era di fianco alla vettura. Per fortuna era cosciente e lamentava un forte dolore ad una gamba. Sono stati allertati i soccorsi e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Bianca Mariano. Richiesta la presenza dei vigili del fuoco di Cantù.