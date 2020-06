Video – Arriva il Bimodale per i Vigili del fuoco di Como: è pronto per le emergenze sui binari

Please follow and like us:

cciaocomo.it – https://www.ciaocomo.it/2020/06/12/arriva-il-bimodale-per-i-vigili-del-fuoco-di-como-e-pronto-per-le-emergenze-sui-binari/197099/

Un mezzo innovativo e tecnologicamente avanzato. Attrezzato per ogni tipo di intervento urgente sui binari (incidenti o incendi di convogli). I pompieri di Como da oggi hanno il cosiddetto modulo Bimodale, un mezzo che serve per interventi urgenti in caso di problemi sulla linea ferroviaria (anche da noi diversi i chilometri da controllare). Per il Comando provinciale è una novità assoluta: mai era arrivato un simile mezzo in passato. Il Bimodale può muoversi sia con le gomme che su rotaie, trasformandosi nell’occorrenza in una vera e propria locomotiva. A bordo diversi uomini pronti ad intervenire in situazioni di emergenza.