CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Incendio nella notte in un’abitazione in via Pacinotti a Palermo. Un’anziana signora ha perso la vita, ferita e soccorsa una seconda persona all’interno della casa.

Le fiamme sono state spente dai Vigili del fuoco ancora impegnati nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendi

#Incendio al 9º piano di un palazzo nel quartiere Palagonia di #Palermo. Dall’alba 5 squadre di #vigilidelfuoco impegnate nelle operazioni: evacuato l’edificio, fiamme domate. Rinvenuto in un appartamento il corpo senza vita di una donna, salvata un’altra [#14giugno 8:45] pic.twitter.com/reTF5Jskya — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) June 14, 2020